Производственная компания«Росгео-Энергия» это:

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Производственная компания РосГео
Юридический адрес:
г. Москва, Ленинская слобода, 19
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Звонки по Москве: 8 (495) 476-58-42 WhatsApp | Viber | Telegram: 8 (495) 476-58-42
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Комплексное снабжение и обеспечение нефтегазовых объектов ПАО Газпром, ПАО Транснефть.

Производство материалов и конструкций для нефтегазовых объектов ПАО Газпром, ПАО Транснефть.

Гарантия качества 20 лет от производителя.
Доставка по РФ и СНГ от 1 дня.
Узнайте как сократить смету до 25% за счёт правильного подбора материалов и монтажных работ
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Комплексное снабжение и обеспечение нефтегазовых объектов ПАО Газпром, ПАО Транснефть.
Объект:
ПАО Транснефть. Строительство вдольтрассового проезда
Производство материалов и конструкций для нефтегазовых объектов ПАО Газпром, ПАО Транснефть.
Объект:
ПАО Транснефть. Укладка нефтепровода ду720
Следующий
03
Работаем в экстремальных условиях. На 100% соблюдаем сроки поставки и выполнения работ
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Наши преимущества

Мы знаем как экономить на каждом этапе сотрудничества, при этом не терять уровень качества продукции
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Наши преимущества

Мы знаем как экономить на каждом этапе сотрудничества, при этом не терять уровень качества продукции
01
Лучшее соотношение цены и качества на рынке
Улучшение качества всей производимой нами продукции достигается путем использования особых материалов и комплектующих, а также изготовления качественной продукции с использованием специальных современных технологий и оборудования.
02
Гарантируем качество каждой партии
Несем полную ответственность за качество, даем 30 лет гарантии на все материалы и производимую продукцию. Несем полную ответственность за качество, даем 30 лет гарантии на все материалы и производимую продукцию.
03
Быстрая доставка по России и СНГ
Обеспечиваем логистику любой дальности и сложности, доставим продукцию в любых объемах в любую точку СНГ точно в срок, за счет 7 собственных производств и 44 завода партнера. Обеспечиваем логистику любой дальности и сложности.
04
Более 3000 позиций продукции для вашего проекта
Улучшение качества всей производим продукции достигается путем использования особых материалов и комплектующих, а также изготовления качественной продукции с использованием специальных современных технологий и оборудования.
05
Большой запас продукции на складах
Улучшение качества всей производим продукции достигается путем использования особыхматериалов и комплектующих, а также изготовления качественной продукции с использованием специальных современных технологий и оборудования.
06
Возможна отсрочка платежа
Обеспечиваем логистику любой дальности и сложности, доставим продукцию в любых объемах в любую точку СНГ точно в срок, за счет 7 собственных производств и 44 завода партнера. Обеспечиваем логистику любой дальности и сложности.
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Профессиональная комплектация и обеспечение объектов ПАО Газпром, ПАО Транснефть.

Выпускаемая и поставляемая продукция сертифицирована и разрешена к применению на крупнейших объектах
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Металлоинвест
Газпром
Роснефть
Лукойл
РЖД
Транснефть
Росавтодор
СГК
Строительно-Монтажное Управление
Татнефть
Стройгазмонтаж
Башнефть
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Узнайте как сократить смету до 25%, за счёт правильного подбора материалов и монтажных работ
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Поможем экономить до 15-25% закупки МТР от сметной стоимости

Проведем бесплатный аудит, предложим лучшие варианты стоимости.
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Каталог продукции

В нашем арсенале присутствуют сотни различных позиций, которые позволяют доставлять продукцию в любых объемах
Строительство временных дорог Строительство временных дорог Балластировка для строительства нефтегазопроводов Балластировка для строительства нефтегазопроводов
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Каталог
продукции

В нашем арсенале присутствуют сотни различных позиций, которые позволяют доставлять продукцию в любых объемах
Противоэрозионные конструкции Противоэрозионные конструкции Материалы для строительства автодорог и нефтегазопроводов Материалы для строительства автодорог и нефтегазопроводов
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Каталог
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Производственная компания«Росгео-Энергия» это:

  • 3 производственные площадки;
  • 7 контрактных производств;
  • 44 завода-партнера;

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С 2014 года компания«Росгео-Энергия» производит материалы и конструкции для нефтегазовых объектов ПАО Транснефть, ПАО Газпром, НК Лукойл. За эти годы мы накопили большой опыт в комплексном снабжении и обеспечении федеральных объектов Транснефть-Балтика, Транснефть-Прикамье, Лукойл, Транснефть-Север, Газпром, Спецстрой, Транснефть-Сибирь и др.

Мы хорошо понимаем с какими задачами Вы сталкиваетесь, и точно знаем и умеем решать эти задачи качественно в нужные сроки.

Главный офис:
г. Москва, Ленинская слобода, 19
Обратная связь
Швейный цех
Производство геоматериалов
Склад жби
Металлоцех
Швейный цех
Производство геоматериалов

Нас выбирают, когда требуется надежность

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01
Заказчик:
ФГУП "Спецстройтехнологии"
Объект:
Реконструкция аэродромной базы Арсеньев "Приморский" ПАО ААК «Прогресс» имени Сазыкина.
Задача:

Поставка полотна геотекстильное нетканное термоскреплённое 300г/м2, поставлено 105 000 м2. У заказчика стояла сложная задача-произвести в короткие сроки специализированный материал, и организовать ЖД доставку во Владивосток. Чтобы успеть до весны провести реконструкцию подъездных дорог к взлетно-посадочной полосе.

Решение:

В итоге, изготовили продукцию, полностью отвечающую тех.заданию, организовали "под ключ" доставку на объект 3 контейнеров с продукцией.

02
Заказчик:
ООО "РСУ "СМТ"
Объект:
Реконструкция магистрального нефтепровода ПАО Транснефть в г.Ухта.
Задача:

Поставка жб утяжелителей БУОТ 530- 250 комплектов.. Заказчик проводил ремонтные работы на объекте ПАО Транснефть. И пока зимник, необходимо было произвести и доставить на объект жб утяжелители, чтобы успеть провести все работы до весны.

Решение:

В итоге, организовали производство, договорились о квотах с РЖД и поставляли продукцию партиями, по 1-2 вагона, для удобства. В Ухте организовали площадку хранения, с которой отправляли продукцию на участок. Успели вовремя, как раз к закрытию дорог.

03
Заказчик:
ООО "ИнкомНефтеРемонт"
Объект:
Трубопроводная система "Заполярье" - НПС "Пурпе". 2-ая очередь. уч. от МПС №2 до км 358. 7 Этап. Электроснабжение ППН на км 358.
Задача:

Поставлен геомодуль 4.2*4.2*1.5. При строительстве нефтепровода требовалось сделать вдольтрассовый проезд, по которому будут ездить трубоукладчики.

Решение:

На своем производстве организовали пошив Геомодулей, отгружали партиями, чтобы заказчик мог работать безостановочно. Успели вовремя. Сделали все качественно.
Так же заказчик сэкономил около 2-3 млн. рублей от проектной стоимости, благодаря нашему производству.

04
Заказчик:
ООО "АРБОРСТРОЙ"
Объект:
Курортный комплекс Золотое Кольцо
Задача:

Требовалось обеспечить качественным материалом для благоустройства территории.

Решение:

По итогу: организовали производство и доставку Полотно геотекстильное нетканное Дорнит 200г/м2, объем 96000 м2, Георешетку 200-200/150 - 96000м2,

05
Заказчик:
ООО "Рудстрой"
Объект:
Лебединский ГОК (ЗГБЖ. ЦГБЖ хранилище шламопровод).
Задача:

У Заказчика стояла задача провести реконструкцию шламовых хранилищ. Требовалось произвести продукцию строго по тех.заданию

Решение:

Быстро и в срок доставили: Полотно нетканное 300 г/м2 25000 м2, Геомембрана (LDPE) полимерная 1.5 мм-25000 м2.

06
Заказчик:
ООО "Строймонтажинвест-Центр"
Объект:
Задача: обеспечить строительный объект: Строительство ВЛ 330 кв.
Задача:

Поставлены ПКБУ, ЖБ Утяжелители УБО -1420 ; МСП

для УБО 1420, Плита дорожная ПДН 6000*2000.

Решение:

На партнерских жби заводах организовали производство и комплексную доставку продукции на объект. Сделали качественно и в сроки.

07
Заказчик:
ООО "НГС"
Объект:
ПАО Транснефть. <br> Реконструкция магистрального нефтегазопровода Горький-Москва Ду720
Задача:

Как и в любом крупном нефтегазовом объекте требовался широкий перечень продукции

геомембрана, утяжелители железобетонные, балластировка и футеровка нефтепровода. Заказчик обратился к нам, как к проверенной компании, с которой сотрудничал более 3лет.

Решение:

Сделали все как надо: произвели и доставили в сроки, обеспечили нужной тех.документацией(которую так любит Технадзор))). Помогли сэкономить, за счет подбора специальных дилерских цен и собственного производства.

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Производственная компания «РосГео»

Производство геосинтетических материалов
Россия, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода 19
Пн. - Сб. с 9:00 до 19:00,
Вс. - выходной
8 (495) 476-58-42
Вся наша продукция сертифицирована.

Компания Росгео имеет все необходимые сертификаты и свидетельства для производства и поставки материалов на нефтегазовые и строительные объекты. Мы намеренно не выкладываем все сканы сертификатов на сайте, так как их слишком много. Если Вы хотите посмотреть наши документы, мы без проблем предоставим их. Можете связаться с нами по телефону +7 (495) 902-68-42

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