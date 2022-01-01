Производственная компания«Росгео-Энергия» это:

3 производственные площадки;

7 контрактных производств;

44 завода-партнера;

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С 2014 года компания«Росгео-Энергия» производит материалы и конструкции для нефтегазовых объектов ПАО Транснефть, ПАО Газпром, НК Лукойл. За эти годы мы накопили большой опыт в комплексном снабжении и обеспечении федеральных объектов Транснефть-Балтика, Транснефть-Прикамье, Лукойл, Транснефть-Север, Газпром, Спецстрой, Транснефть-Сибирь и др.

Мы хорошо понимаем с какими задачами Вы сталкиваетесь, и точно знаем и умеем решать эти задачи качественно в нужные сроки.