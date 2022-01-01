Производственная компания«Росгео-Энергия» это:

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Производственная компания РосГео
Юридический адрес:
г. Москва, Ленинская слобода, 19
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С 2014 года компания«Росгео-Энергия» производит материалы и конструкции для нефтегазовых объектов ПАО Транснефть, ПАО Газпром, НК Лукойл. За эти годы мы накопили большой опыт в комплексном снабжении и обеспечении федеральных объектов Транснефть-Балтика, Транснефть-Прикамье, Лукойл, Транснефть-Север, Газпром, Спецстрой, Транснефть-Сибирь и др.
Мы хорошо понимаем с какими задачами Вы сталкиваетесь, и точно знаем и умеем решать эти задачи качественно в нужные сроки.
Поставка полотна геотекстильное нетканное термоскреплённое 300г/м2, поставлено 105 000 м2. У заказчика стояла сложная задача-произвести в короткие сроки специализированный материал, и организовать ЖД доставку во Владивосток. Чтобы успеть до весны провести реконструкцию подъездных дорог к взлетно-посадочной полосе.Решение:
В итоге, изготовили продукцию, полностью отвечающую тех.заданию, организовали "под ключ" доставку на объект 3 контейнеров с продукцией.
Поставка жб утяжелителей БУОТ 530- 250 комплектов.. Заказчик проводил ремонтные работы на объекте ПАО Транснефть. И пока зимник, необходимо было произвести и доставить на объект жб утяжелители, чтобы успеть провести все работы до весны.Решение:
В итоге, организовали производство, договорились о квотах с РЖД и поставляли продукцию партиями, по 1-2 вагона, для удобства. В Ухте организовали площадку хранения, с которой отправляли продукцию на участок. Успели вовремя, как раз к закрытию дорог.
Поставлен геомодуль 4.2*4.2*1.5. При строительстве нефтепровода требовалось сделать вдольтрассовый проезд, по которому будут ездить трубоукладчики.Решение:
На своем производстве организовали пошив Геомодулей, отгружали партиями, чтобы заказчик мог работать безостановочно. Успели вовремя. Сделали все качественно.
Так же заказчик сэкономил около 2-3 млн. рублей от проектной стоимости, благодаря нашему производству.
Требовалось обеспечить качественным материалом для благоустройства территории.Решение:
По итогу: организовали производство и доставку Полотно геотекстильное нетканное Дорнит 200г/м2, объем 96000 м2, Георешетку 200-200/150 - 96000м2,
У Заказчика стояла задача провести реконструкцию шламовых хранилищ. Требовалось произвести продукцию строго по тех.заданиюРешение:
Быстро и в срок доставили: Полотно нетканное 300 г/м2 25000 м2, Геомембрана (LDPE) полимерная 1.5 мм-25000 м2.
Поставлены ПКБУ, ЖБ Утяжелители УБО -1420 ; МСП
для УБО 1420, Плита дорожная ПДН 6000*2000.Решение:
На партнерских жби заводах организовали производство и комплексную доставку продукции на объект. Сделали качественно и в сроки.
Как и в любом крупном нефтегазовом объекте требовался широкий перечень продукции
геомембрана, утяжелители железобетонные, балластировка и футеровка нефтепровода. Заказчик обратился к нам, как к проверенной компании, с которой сотрудничал более 3лет.Решение:
Сделали все как надо: произвели и доставили в сроки, обеспечили нужной тех.документацией(которую так любит Технадзор))). Помогли сэкономить, за счет подбора специальных дилерских цен и собственного производства.
Компания Росгео имеет все необходимые сертификаты и свидетельства для производства и поставки материалов на нефтегазовые и строительные объекты. Мы намеренно не выкладываем все сканы сертификатов на сайте, так как их слишком много. Если Вы хотите посмотреть наши документы, мы без проблем предоставим их. Можете связаться с нами по телефону +7 (495) 902-68-42